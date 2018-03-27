Диагноза вегетососудистая дистония не существует – Супрун

Дисфункция вегетативной нервной системы не может быть заболеванием сама по себе. Она возникает вторично, как следствие другой болезни которую нужно лечить.

В международной медицине не существует диагноза "вегетососудистая дистония". Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала у себя в Facebook.

Супрун отметила, что ВСД (дисфункция вегетативной нервной системы, нейроциркуляторная дистония) - это большой советский миф, который родился при отсутствии доступа к базе источников доказательной медицины.

"Дисфункция вегетативной нервной системы не может быть заболеванием сама по себе. Она возникает вторично, как следствие другой болезни которую нужно лечить. И выявить ее невозможно, просто поставив диагноз ВСД", – написала она.

По ее словам, симптомы, при которых ставят диагноз ВСД, могут говорить о нескольких различных болезнях, которые нужно обнаружить после ряда фундаментальных исследований

Поэтому, если на прием к врачу приходит пациент с этими симптомами или с уже поставленным диагнозом ВСД, это означает только одно - его нужно дообследовать и найти настоящую причину заболевания.

"Перечень дополнительных методов обследования должен включать общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, иногда - суточный мониторинг ЭКГ или ЭхоКГ, при необходимости УЗИ органов брюшной полости, рентгенография грудной клетки, в некоторых случаях МРТ головного мозга, консультации кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога , невролога, а если объективно нет оснований считать пациента больным, а он продолжает жаловаться - стоит направить его на прием к психологу или психиатру", - добавила Супрун.

Напомним, ранее Супрун попросила подростков не подкатывать джинсы на морозе.

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