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Диагноза вегетососудистая дистония не существует – Супрун

Комментариев: 1
Дисфункция вегетативной нервной системы не может быть заболеванием сама по себе. Она возникает вторично, как следствие другой болезни которую нужно лечить.
Супрун советует не верить такому диагнозу
Супрун советует не верить такому диагнозу
facebook.com/pg/ulanasuprun

В международной медицине не существует диагноза "вегетососудистая дистония". Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала у себя в Facebook.

Супрун отметила, что ВСД (дисфункция вегетативной нервной системы, нейроциркуляторная дистония) - это большой советский миф, который родился при отсутствии доступа к базе источников доказательной медицины.

"Дисфункция вегетативной нервной системы не может быть заболеванием сама по себе. Она возникает вторично, как следствие другой болезни которую нужно лечить. И выявить ее невозможно, просто поставив диагноз ВСД", – написала она.

По ее словам, симптомы, при которых ставят диагноз ВСД, могут говорить о нескольких различных болезнях, которые нужно обнаружить после ряда фундаментальных исследований

Поэтому, если на прием к врачу приходит пациент с этими симптомами или с уже поставленным диагнозом ВСД, это означает только одно - его нужно дообследовать и найти настоящую причину заболевания.

"Перечень дополнительных методов обследования должен включать общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, иногда - суточный мониторинг ЭКГ или ЭхоКГ, при необходимости УЗИ органов брюшной полости, рентгенография грудной клетки, в некоторых случаях МРТ головного мозга, консультации кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога , невролога, а если объективно нет оснований считать пациента больным, а он продолжает жаловаться - стоит направить его на прием к психологу или психиатру", - добавила Супрун.

Напомним, ранее Супрун попросила подростков не подкатывать джинсы на морозе.

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Теги: медицина, болезнь, диагноз, врачи, Супрун
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Из_бана    27.03.2018, 19:51
Оценка:  +2
Из_бана
Зато теперь у Украины появился диагноз "Супрун на всю голову".
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