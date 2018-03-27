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В Украину не впустят выдворенных из Британии россиян

Комментариев: 1
Россиянам, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением бывшего сотрудника Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаля и его дочери Юлии, запретили въезд в Украину.
Выдворение из Британии закрывает дорогу в Украину
Выдворение из Британии закрывает дорогу в Украину
gettyimages.co.uk

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину 23 гражданам России, которые были выдворены из Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

"Служба безопасности Украины закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которые были выдворены из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери", - сказано в нем.

По словам главы СБУ Василия Грицака, их деятельность является "дерзким издевательством" над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года - поощрение дружественных взаимоотношений между государствами.

Грицак также подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

Напомним, 23 государства объявили о высылке дипломатов РФ в связи с делом Сергея Скрипаля. Всего 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, Албания, Македония, Норвегия и Украина решили выслать около 150 дипломатов.

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Теги: СБУ, Дипломатия, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Андрей    27.03.2018, 21:20
Оценка:  0
Андрей
это что шутка?
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