Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россошанскому-младшему продлили арест

Комментариев: 0
Суд продлил арест Дмитрию Россошанскому, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибла сестра правозащитницы Ирины Ноздровской.
Суд продлил арест Дмитрию Россошанскому
Суд продлил арест Дмитрию Россошанскому
Анастасия Ноздровская/Facebook

Суд во вторник, 27 марта, продлил арест Дмитрию Россошанскому, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибла сестра убитой правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской. Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

"Обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины Д. Россошанскому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что раньше в СМИ появилась информация, будто Россошанский выйдет на свободу 27 марта. Это не соответствует действительности.

Как известно, Ирина Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года сбил Россошанский. Правозащитница заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.

Саму пропавшую без вести Ирину Ноздровскую нашли мертвой под Киевом 1 января. В убийстве правозащитницы подозревается отец Дмитрия - Юрий Россошанский.

Однако родственники Ирины Ноздровской сомневаются, что он виноват в преступлении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, суд, убийство, сестра, Ирина Ноздровская, убийство Ирины Ноздровской
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь