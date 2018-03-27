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Под Харьковом осквернили братскую могилу

Комментариев: 1
Неизвестные украли четыре мемориальные чугунные плиты с братской могилы воинов, погибших во время Второй мировой войны. Сумма материального ущерба устанавливается.
Под Харьковом осквернили братскую могилу солдат Второй мировой
Под Харьковом осквернили братскую могилу солдат Второй мировой
hk.npu.gov.ua

В селе Высшее Соленое Харьковской области неизвестные украли четыре мемориальные чугунные плиты с братской могилы воинов, погибших во время Второй мировой войны. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

О происшествии в дежурную часть Боровского отдела полиции сообщил председатель Высшесолоненского сельсовета.

Полиция проводит комплекс необходимых мер для установления обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц.

Сумма материального ущерба устанавливается.

По данному факту открыто уголовное производство.

 

 

Ранее в городе Бердичев Житомирской области неизвестные разрушили мемориальную доску на памятнике генералу Николаю Ватутину.

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Теги: Харьковская область, фото, вандализм, вандалы, Вторая мировая война
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Андрей    27.03.2018, 22:45
Оценка:  -1
Андрей
голодная Украина( бедные люди
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