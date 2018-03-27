Под Харьковом осквернили братскую могилу
В селе Высшее Соленое Харьковской области неизвестные украли четыре мемориальные чугунные плиты с братской могилы воинов, погибших во время Второй мировой войны. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
О происшествии в дежурную часть Боровского отдела полиции сообщил председатель Высшесолоненского сельсовета.
Полиция проводит комплекс необходимых мер для установления обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц.
Сумма материального ущерба устанавливается.
По данному факту открыто уголовное производство.
Cмотрите фотогалерею: Под Харьковом осквернили братскую могилу
Ранее в городе Бердичев Житомирской области неизвестные разрушили мемориальную доску на памятнике генералу Николаю Ватутину.
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