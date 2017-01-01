На Донбассе позиции ВСУ обстреляли 13 раз - штаб

Сепаратисты вели огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по нашим укреплениям вблизи Луганского.

Сепаратисты обстреляли Новолуганское и другие населенные пункты gettyimages.com

На Донбассе по состоянию на 18.00 вторника, 27 марта, зафиксировано 13 обстрелов позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

На луганском направлении из 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по нашим укреплениям вблизи Луганского.

На донецком направлении из гранатометов обстреляны украинские позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском и Гранитном. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие сепаратисты неоднократно применяли по защитникам Авдеевки.

Также из крупнокалиберных пулеметов противник дважды открывал огонь по опорным пунктам наших войск неподалеку Павлополя.

Вследствие вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал.

Ранее сообщалось, что обстановка в зоне АТО на линии разграничения сторон имеет тенденцию к обострению.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси договорилась об установлении нового перемирия с 30 марта.

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