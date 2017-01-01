Волкер в апреле-мае посетит Донбасс

Специальный представитель США по Украине планирует посетить восточную часть страны, чтобы посмотреть зону конфликта с украинской стороны.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер планирует посетить Украину, в частности, Донбасс в конце апреля - начале мая. Об этом сам Волкер сказал в интервью Голосу Америки, пишет Интерфакс во вторник, 27 марта.

"Я хочу посетить восточную часть страны, чтобы посмотреть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России и понять, о чем мы можем говорить", - сказал он.

По словам Волкера, важно уделять данному конфликту внимание, поскольку на Донбассе происходит горячая стадия военных действий.

"Последние несколько недель было немного лучше, но сейчас снова напряжение увеличивается", - отметил спецпредставитель.

Волкер также рассказал, что последний его контакт с россиянами относительно конфликта на Донбассе был в январе 2018 года, после этого представители России не выходили на связь.

Ранее Курт Волкер заявил, что так называемые ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы.

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