Волкер в апреле-мае посетит Донбасс
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер планирует посетить Украину, в частности, Донбасс в конце апреля - начале мая. Об этом сам Волкер сказал в интервью Голосу Америки, пишет Интерфакс во вторник, 27 марта.
"Я хочу посетить восточную часть страны, чтобы посмотреть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России и понять, о чем мы можем говорить", - сказал он.
По словам Волкера, важно уделять данному конфликту внимание, поскольку на Донбассе происходит горячая стадия военных действий.
"Последние несколько недель было немного лучше, но сейчас снова напряжение увеличивается", - отметил спецпредставитель.
Волкер также рассказал, что последний его контакт с россиянами относительно конфликта на Донбассе был в январе 2018 года, после этого представители России не выходили на связь.
Ранее Курт Волкер заявил, что так называемые ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы.
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