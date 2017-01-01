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В Житомирской области депутата подозревают в наезде на пешехода

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Депутат сельсовета подозревается в том, что в ноябре 2017 года в вечернее время совершил наезд на лежащего пешехода. С целью сокрытия такого факта, он уехал с места происшествия.
Прокуратура сообщила о подозрении депутату Рудне-Ивановского сельского совета
Прокуратура сообщила о подозрении депутату Рудне-Ивановского сельского совета
insider.zt.ua

Депутата Рудне-Ивановского сельского совета Житомирской области подозревают в смертельном наезде на пешехода и бегстве с места аварии. Об этом во вторник, 27 марта, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре 2017 года, однако подозрение было объявлено только 26 марта 2018 года.

"Депутат подозревается в том, что в ноябре 2017 года в вечернее время, управляя автомобилем в пгт Емильчево, совершил наезд на лежащего пешехода. Однако, с целью сокрытия такого факта, уехал с места происшествия, оставив потерпевшего в опасном для жизни состоянии. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование, которое проводит Главное управление Нацполиции в области.

Чиновнику грозит ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее в Черкассах произошло ДТП с участием депутата Черкасского облсовета, главы фракции партии ветеранов Афганистана Александра Рыбченко.

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Теги: ДТП, депутат, Житомирская область, пешеход, подозрения
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Источник: korrespondent.net

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