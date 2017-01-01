В Хмельницкой области решили вывешивать красно-черный флаг УПА

Рекомендуется поднятие у здания Хмельницкого областного совета, его структур красно-черного флага рядом с государственным флагом в памятные дни.

Депутаты Хмельницкого областного совета проголосовали за проект решения об использовании красно-черного флага (флага Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии) на территории области. Об этом сообщает пресс-служба облсовета во вторник, 27 марта.

Из 57 зарегистрированных депутатов за проект решения проголосовал 51 избранник.

"Согласно решению, рекомендуется поднятие у административного здания Хмельницкого областного совета, его структур красно-черного флага рядом с государственным флагом в памятные дни, связанные с выдающимися событиями и фигурами национально-освободительной борьбы, несмотря на Закон Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX века" и другие нормативно-правовые акты", – говорится в сообщении.

Председатель областного совета Михаил Загородный поручил исполнительному аппарату облсовета подготовить проект обращения в Украинский институт национальной памяти по формированию и предоставлению исчерпывающего перечня памятных дат, связанных с выдающимися событиями и фигурами национально-освободительной борьбы.





Перед львовской Ратушей впервые вывесили флаг УПА Кроме этого, депутаты областного совета решили обратиться в Верховную Раду с предложением принятия решения о признании красно-черного флага как боевого знамени национально-освободительной борьбы украинского народа на законодательном уровне.

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