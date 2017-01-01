Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Хмельницкой области решили вывешивать красно-черный флаг УПА

Комментариев: 0
Рекомендуется поднятие у здания Хмельницкого областного совета, его структур красно-черного флага рядом с государственным флагом в памятные дни.
Заседание Хмельницкого облсовета
Заседание Хмельницкого облсовета
km-oblrada.gov.ua
 
Депутаты Хмельницкого областного совета проголосовали за проект решения об использовании красно-черного флага (флага Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии) на территории области. Об этом сообщает пресс-служба облсовета во вторник, 27 марта.
 
Из 57 зарегистрированных депутатов за проект решения проголосовал 51 избранник.
 
"Согласно решению, рекомендуется поднятие у административного здания Хмельницкого областного совета, его структур красно-черного флага рядом с государственным флагом в памятные дни, связанные с выдающимися событиями и фигурами национально-освободительной борьбы, несмотря на Закон Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX века" и другие нормативно-правовые акты", – говорится в сообщении.
 
Председатель областного совета Михаил Загородный поручил исполнительному аппарату облсовета подготовить проект обращения в Украинский институт национальной памяти по формированию и предоставлению исчерпывающего перечня памятных дат, связанных с выдающимися событиями и фигурами национально-освободительной борьбы.
 
Кроме этого, депутаты областного совета решили обратиться в Верховную Раду с предложением принятия решения о признании красно-черного флага как боевого знамени национально-освободительной борьбы украинского народа на законодательном уровне.

Перед львовской Ратушей впервые вывесили флаг УПА
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: флаг, ОУН-УПА, Хмельницкий, ОУН
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь