Обнаруженная в Житомирской области техника не является военной – ГПУ
Установлено, что около трети техники, 72 единицы, были реализованы Управлением учета избыточного военного имущества ВСУ коммерческим структурам.
Обнаруженная правоохранителями в Житомирской области техника не является боевой. Об этом сообщил военный прокурор Центрального региона Украины советник юстиции 3 класса Григорий Рябенко, написал спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.
"Техника, о которой идет речь, не является боевой и вообще не является военной. Среди указанной техники 196 единиц – демилитаризованная, из которых 93 – автомобили и тягачи, 98 – прицепы, кунги и цистерны, 4 единицы БТР и 1 – БРДМ", – сообщил Рябенко.
Он подчеркнул, что вся техника уже арестована, а по факту происшествия открыто уголовное дело.
"На 17 единиц техники уже добыты документы, договоры, подтверждающие законность их отчуждения через уполномоченные государственные предприятия в течение 2013-2016 годов", – отметил Рябенко.
Так, следствие установило, что около трети техники, 72 единицы, были реализованы Управлением учета избыточного военного имущества ВСУ коммерческим структурам. У указанного в уже найденных договорах владельца техники изъяты документы по купле-продаже.
Ранее сообщалось, что в Новоград-Волынском районе Житомирской области полиция изъяла около 200 единиц военной спецтехники и транспортных средств, которые продавались через интернет.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент