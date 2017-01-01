Обнаруженная в Житомирской области техника не является военной – ГПУ

Установлено, что около трети техники, 72 единицы, были реализованы Управлением учета избыточного военного имущества ВСУ коммерческим структурам.

Изъятая во время обысков в Житомирской области техника Пресс-служба Нацполиции

Обнаруженная правоохранителями в Житомирской области техника не является боевой. Об этом сообщил военный прокурор Центрального региона Украины советник юстиции 3 класса Григорий Рябенко, написал спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Техника, о которой идет речь, не является боевой и вообще не является военной. Среди указанной техники 196 единиц – демилитаризованная, из которых 93 – автомобили и тягачи, 98 – прицепы, кунги и цистерны, 4 единицы БТР и 1 – БРДМ", – сообщил Рябенко.

Он подчеркнул, что вся техника уже арестована, а по факту происшествия открыто уголовное дело.

"На 17 единиц техники уже добыты документы, договоры, подтверждающие законность их отчуждения через уполномоченные государственные предприятия в течение 2013-2016 годов", – отметил Рябенко.

Так, следствие установило, что около трети техники, 72 единицы, были реализованы Управлением учета избыточного военного имущества ВСУ коммерческим структурам. У указанного в уже найденных договорах владельца техники изъяты документы по купле-продаже.

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