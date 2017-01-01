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Укрзализныця назначила 12 дополнительных поездов на Пасху

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Поезда будут курсировать на пасхальные праздники на популярных направлениях: Харьков-Ужгород, Черкассы-Львов, Днепр-Одесса и Константиновка-Одесса.
Скоростной поезд Интерсити
Скоростной поезд Интерсити
Status Quo
Укрзализныця открыла продажу билетов на 12 дополнительных поездов, которые будут курсировать на пасхальные праздники. Об этом сообщил и. о. главы компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.
 
"12 дополнительных поездов назначили сегодня на Пасхальные праздники! Они будут курсировать на популярных направлениях: Харьков-Ужгород, Черкассы-Львов, Днепр-Одесса и Константиновка-Одесса. Билеты уже можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах", – написал он.
 
Поезд №235 Ужгород – Харьков будет курсировать 4 апреля, с отправлением из Ужгорода в 18:00 и прибытием в Харьков на следующий день в 19:30.
 
Поезд №191/192 Киев – Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.
 
Поезд №243/244 Киев – Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.
 
Поезд №197/198 Киев – Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.
 
Поезд №207 Киев – Ужгород осуществит рейсы в Ужгород 6 и 8 апреля, в обратном направлении - 7 и 9 апреля. Поезд будет отправляться из Киева в 15:28 и прибывать в Ужгород в 10:08. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:17 и прибывать в Киев в 10:37.
 
Поезд №780/779 Винница – Сумы курсировать 6, 7 и 9 апреля. Отправление из Винницы в 13:43 и прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении - отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.
 
Поезд №272/271 Одесса – Харьков 5 и 9 апреля в 16:01 отправится из Одессы и прибудет в Харьков в 8:02. В обратном направлении поезд отправится 6 и 10 апреля в 16:13 и прибудет в Одессу в 09:03.
 
Поезд №276/275 Львов – Днепр курсировать до Днепра 4, 6 и 8 апреля и с Днепра во Львов 5, 7 и 9 апреля. Поезд будет отправляться из Львова в 13:00 и прибывать в Днепр в 08:15, в обратном направлении - отправление в 16:30 и прибытие в 10:55.
 
Кроме того, назначены дополнительные рейсы на четыре поезда.
 
Так, поезд №63 Днепр – Одесса осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно 7 и 9 апреля. Отправление из Днепра в 19:37 и прибытие в Одессу в 6:38. Отправление из Одессы в 21:54 и прибытие в Днепр в 08:50.
 
Поезд №92 Константиновка – Одесса осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля. Отправление из Константиновки в 15:30 и прибытие в Одессу в 08:04, из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновки в 05:40.
 
Поезд №95 Черкассы – Львов осуществит дополнительный рейс 8 апреля и обратно 9 апреля. Отправление из Черкасс в 19:23 и прибытие во Львов в 10:45. Отправление из Львова в 12:50 и прибытие в Черкассы в 4:16.
 
Поезд №787/788 Харьков – Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновки в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

 
Напомним, ранее Кабмин согласовал повышение тарифов Укрзализныци в 2018 году на 25%.

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Теги: Поезд, Пасха, поезда, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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