Сутки в АТО: Три десятка обстрелов, потерь нет

Сепаратисты активно применяли минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Основное количество обстрелов – на донецком направлении.

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате обстрелов потерь нет, сообщает пресс-центр штаба АТО утром в среду, 28 марта.

Так, на луганском направлении с 82 мм минометов противник вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по укреплениям вблизи Луганского. Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил неподалеку Зайцевого.

На донецком направлении из гранатометов различных типов были обстреляны позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутовом. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие применялись по защитникам Авдеевки, Талаковки, Павлополя и Водяного, а БМП – по укреплениям в Песках.

Кроме этого из стрелкового оружия противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, шахты Бутовка и Каменки.

Напомним, за сутки 26 марта на Донбассе зафиксировали 47 обстрелов. Тогда ВСУ также не понесли потерь.

Ранее трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении нового перемирия с 30 марта.

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