Итоги 27 марта: Латиница для Украины и новая медреформа

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки .

Главные новости и события 27 марта:

Ким Чен Ын посетил с неофициальным визитом Китай

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил с супругой Китай, чтобы лично поздравить главу КНР Си Цзиньпина с переизбранием и обсудить ситуацию на Корейском полуострове.

Лидеры стран обсуждали текущую политическую повестку в мире и регионе, а также отношения между КНДР и Китаем.

Ким Чен Ын заявил, что КНДР проведет денуклеаризацию Корейского полуострова, если будут созданы подходящие условия со стороны Южной Кореи и США.

Германия разрешила строительство Северного потока-2

Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода Северный поток-2 в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ.

НАТО высылает российских дипломатов

Североатлантический альянс высылает семь сотрудников постоянного представительства России. Об этом заявил в ходе выступления в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Генсек альянса отозвал аккредитацию семи сотрудников и отказал в ожидании заявок на аккредитацию для трех других. Число сотрудников постпредставительства РФ теперь составит 20 человек.

Климкин предложил подумать о переходе на латиницу

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин предложил обсудить введение в Украине латиницы наряду с кириллицей. Министр предложил украинцам ответить, что они думают по этому поводу.

Российский суд продлил арест украинца Сущенко

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Украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в шпионаже, Московский городской суд продлил срок содержания под стражей в СИЗО Лефортово на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев. В то же время адвокат Марк Фейгин заявляет, что украинец скоро вернется домой.

Минздрав утвердил правила выбора врачей

Министерство здравоохранения Украины утвердило порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

Уже со 2 апреля украинцы могут свободно выбрать своего врача: терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача для всей семьи, при условии, что выбранное ими заведение уже подключено к системе Электронное здоровье.

В Николаевской области блокируют трассу

В Николаевской области жители села Воссиятское уже второй день блокируют проезд по дороге из областного центра в направлении на Кропивницкий. Они требуют, чтобы местные власти начали немедленный ремонт этой дороги.



После огласки туда все-таки приехали ремонтники.

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Стартовали переговоры Газпрома и Нафтогаза о расторжении контрактов

Компании Газпром и Нафтогаз Украины официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Российская компания не оставляет надежды оспорить решение Стокгольмского арбитража.

Биткоин вырос выше 8000 долларов

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) вернулась к росту. По состоянию 27 марта курс биткоина поднялся выше 8000 долларов. Так за сутки биткоин подорожал на 0,87% и торговался на отметке 8135 долларов.

Чешские депутаты обвинили президента в госизмене

Политический скандал вспыхнул в Чехии после того, как президент Милош Земан дал распоряжение Службе информационной безопасности провести расследование, относительно того, мог ли в стране разрабатываться газ Новичок, которым был отравлен в Великобритании экс-шпион, перебежчик из ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Депутаты парламента обвинили Земана в государственной измене.