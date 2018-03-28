В Тернополе решили отказаться от маршруток

В областном центре будут работать 110-120 автобусов на газе, рассчитанных на 80-100 мест.

Власти Тернополя приняли решение отказаться от использования маршрутных такси в качестве общественного транспорта. Вместо них будут эксплуатироваться большие автобусы.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает Левый берег.

Планируется, что в городе будут работать 110-120 автобусов на газе, рассчитанных на 80-100 мест.

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“Это, во-первых, удешевит их эксплуатацию. Во-вторых, значительно улучшит экологическую ситуацию в городе из-за уменьшения выбросов в атмосферу“, – сказал мэр.

Первые большие автобусы планируют выпустить на маршруты через за несколько месяцев.

Произойдет это благодаря договору лизинга, которое должно заключить коммунальное предприятие Тернопольэлектротранс.

На прошлой неделе стало известно, что Львов также отказывается от маршруток. Планируется, что в течение пяти лет маршрутки полностью исчезнут, а их заменят троллейбусы, электроавтобусы и автобусы с большей пассажировместимостью, которые будут курсировать по четко определенному графику.

Как сообщалось, 27 марта в Полтаве у маршрутки на ходу отвалилось колесо.