Трагедия в Кемерово: Следком РФ заинтересовался украинским пранкером

Вольнов утверждает, что взял цифру 300 на основе анализа количества мест в кинозалах.

Следственный комитет России обвинил украинского пранкера Евгения Вольнова в распространении ложной информации о количестве погибших при пожаре в кемеровском ТЦ Зимняя вишня, что тем самым вызвало панику у населения.

Об этом сообщается на сайте Следкома.

“Установлен иностранный гражданин, распространявший заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерово с целью дестабилизации ситуации в регионе“, - сообщила представитель СК Светлана Петренко, добавив, что действиям “инностранного гражданина“ будет дана правовая оценка.

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Пранкер, представляясь сотрудником МЧС, звонил в кемеровские морги и уточнял наличие мест на 300 погибших. Представившись сотрудником администрации президента России, он заставил людей убирать детские игрушки и цветы, которые жители города оставили в память о погибших детях в ТЦ Зимняя вишня.

Вольнов заявил же, что является единственным, кто говорит правду о пожаре. По его утверждению, число 300 он взял на основе анализа количества мест в кинозалах.

“Ни одна официальная российская структура не заслуживает доверия. МЧС-ники могли достать детей, но они позволили им задохнуться. Хочется напомнить россиянам, что благодаря их бездействию умирают дети во всем мире: в Сирии, в Украине и не только. Это хороший повод задуматься, во что россияне превратили свое государство“, - сказал он в комментарии РБК.

Стоит отметить, что соцсетях распространены сообщения о том, что власти РФ скрывают точное количество жертв. Люди ссылаются на родственников и знакомых, которые связаны с работой в МЧС или медицинских учреждениях Кемерово.

Напомним, 27 марта российские СМИ сообщали, что информация о 300 погибших в кемеровском пожаре является фейком, запущенным укринским пранкером Евгением Вольновым. В тоже время, Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта.

Позднее, 27 марта, в центре Москвы прошла массовая акция протеста. Люди требовали отправить в отставку в очередной раз переизбранного президента РФ Владимира Путина.