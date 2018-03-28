В Днепре ночью обстреляли окна жилого дома

Преступник задержан.

В городе Днепр на улице Роторная, 27, в ноч на среду, 28 марта, правоохранители задержали 22-летнего парня, который стрелял по окнам жилого дома. Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обэтом сообщает Информатор.

“Вызов поступил в 00:10, в 00:14 мы прибыли по адресу и увидели рядом с подъездом подозрительного молодого человека. Когда к нему обратились, он начал ускоряться, а затем перешел на бег. Парня удалось догнать, физическую силу применять не пришлось, но наручники на него надели“, — рассказали в полиции.

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При себе у парня былгазовый баллончик и пневматическое оружие, из которого он стрелял. По словам полиции, заявитель, который вызвал полицию, утверждает, что в результате стрельбы в его квартире прострелены окна. Когда он сделал замечание молодому человеку, то парень начал стрелять и в него.

Парень был вооружен пневматическим оружием dp.informator.ua

Заявитель, утверждает, что в результате стрельбы в его квартире прострелены окна dp.informator.ua

Для выяснения всех обстоятельств и деталей происшествия, на месте инцидента ожидали приезд следственно-оперативной группы.

На месте работала патрульная полиция и ожидался приезд следственно-оперативной группы dp.informator.ua

Напомним, в городе Днепр посетители одного из кафе на улице Передовой в воскресенье, 25 марта, около 03:00 ночи устроили стрельбу.