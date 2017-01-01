Vodafone оценил ущерб от потери абонентов и оборудования в ЛДНР

Оценочная стоимость оставшегося в отдельных районах оборудования "не такая уж и высокая".

Директор по корпоративному управлению и контролю компании Vodafone-Украина Олег Проживальский заявил, что потеря доходов от предоставления услуг в ОРДЛО не будет критической.

Об этом сообщает издание Новости Донбасса.

Проживальский также добавил, что стоимость оставленного там оборудования не высокая.

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“На подконтрольной территории мы сейчас полностью модернизируем это оборудование. Поэтому сказать, что у нас там слишком большие потери будут - нет. Да, мы получали там какие-то доходы от того, что предоставляли там услуги, но это не такие критичные доходы, что если мы потеряли, то для нас это какая-то катастрофа. Для нас критично потерять украинскую лицензию, это катастрофа. Поэтому не дай бог, если мы нарушим закон Украины“, - сказал директор.

Проживальский подчеркнул, что услуги на территории ОРДЛО будут предоставляться согласно украинским законам и компания не намерена заключать договоры с боевиками и иметь с ними прямые контакты.

Напомним, 23 марта в ДНР заявили, что Vodafone должен пророссийским боевикам 800 миллионов рублей.

Ранее, 14 марта, трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об алгоритме восстановления мобильной связи на неподконтрольной Киеву территории.