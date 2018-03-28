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Военный ФСБ РФ попросил статус беженца в Украине

Комментариев: 3
Россиянин оказался курсантом российского пограничного училища.
Выяснилось, что парень является этническим украинцем
Выяснилось, что парень является этническим украинцем
dpsu.gov.ua

На пункте пропуска Гоптовка на въезде в Украину гражданин РФ 1997 года рождения заявил украинским пограничникам, что он является военнослужащим ФСБ РФ и потребовал признания его политическим беженцем.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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“Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России“, - говорится в сообщении.

По словам Сергея Удовиченко, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину.

Курсант пограничного училища РФ попросил статус беженца ...
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Сейчас решается вопрос о предоставлении гражданину Удовиченко статуса беженца.

Напомним, в январе замерзший россиянин пересек границу и попросил статус беженца. Также сообщалось, что россияне чаще всех просят убежища в Польше.

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Теги: статус беженца, ФСБ, пограничник, россиянин, политическое убежище
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Комментариев (3)
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speake    28.03.2018, 11:05
Оценка:  -1
speake
РЖУНЕМОГУ!!!!!
Ипатий    28.03.2018, 11:03
Оценка:  +1
Ипатий
Возможно это байка для внедрения и ведения подрывной деятельности !!!
Huper!    28.03.2018, 11:12
Оценка:  -2
Huper!
Может быть, конечно. В РФ на Литвиненка тоже одно время свои же раздували такую "версию", типа двойной шпион.
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