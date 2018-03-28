Военный ФСБ РФ попросил статус беженца в Украине

Россиянин оказался курсантом российского пограничного училища.

На пункте пропуска Гоптовка на въезде в Украину гражданин РФ 1997 года рождения заявил украинским пограничникам, что он является военнослужащим ФСБ РФ и потребовал признания его политическим беженцем.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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“Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России“, - говорится в сообщении.

По словам Сергея Удовиченко, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину.

Курсант пограничного училища РФ попросил статус беженца ... 0:00 / 03:10

Сейчас решается вопрос о предоставлении гражданину Удовиченко статуса беженца.

Напомним, в январе замерзший россиянин пересек границу и попросил статус беженца. Также сообщалось, что россияне чаще всех просят убежища в Польше.