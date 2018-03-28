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Савченко в новом видео оголилась и заявила, что пойдет в президенты

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 9
В новом видеоролике нардеп Надежда Савченко снимает с себя вышиванку и переодевается в военную форму.
Савченко объявила себя готовой к действиям. Теперь ей нужно народное решение
Савченко объявила себя готовой к действиям. Теперь ей нужно народное решение
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Надежда Савченко собралась стать президентом, о чем свидетельствует предвыборное видео, которое появилось в Сети.

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Видео Савченко (точнее человек, который ведет аккаунт Савченко, поскольку нардеп сейчас в СИЗО) выложила на своей странице в Facebook.

На видео Савченко стоит у окна в комнате, а за окном темно и идет снег. Надежда снимает с себя вышиванку и переодевается в военную форму и берцы.

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“Украинцы проигрывают страну политикам и олигархам. Чтобы сохранить страну, нужно найти мудрое решение, а действовать нужно на предупреждение. Я знаю, что делать. Придет время и я пойду в президенты“, - говорит Савченко.

Народный депутат призывает украинцев принять решение в ее пользу и говорит, что вместе с ними ей удастся сменить политическую систему. “Надежда есть!“,  - говорит Савченко.

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Также 27 марта Дмитрий Гордон на канале в Youtube опубликовал интервью с Надеждой Савченко, где та рассказывает, чем займется, если окажется на посту президента Украины. 

 

Напомним, ранее Савченко записала странное видео, где она “взрывает“ Верховную Раду. “Бах. Что, уср*лись?“,  - говорит нардеп на видео. Пресс-секретарь Надежды Савченко объяснила, что главный посыл ролика в том, что депутаты боятся собственных выдумок.

Также напомним, что Савченко объявила голодовку в субботу 24 марта. Спустя два года после заключения в российской тюрьме, нардеп решила повторить свои действия, будучи арестованной на родине. В Минюсте прокомментировали голодовку Савченко и объявили, что она будет находиться под постоянным наблюдением врачей и умереть ей не дадут. 

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Теги: Савченко, СИЗО, кандидат в президенты, выборы, видео
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Комментариев (10)
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LifeStriker    28.03.2018, 12:11
Оценка:  +2
LifeStriker
Надеюсь Петя теперь не будет так звездами героя так розбрасываться , пригрели путинскую змею на шее...
petrovka21    28.03.2018, 12:08
Оценка:  +1
petrovka21
президентом камеры разве что
LifeStriker    28.03.2018, 12:07
Оценка:  +2
LifeStriker
Это уже шизафренифя, тут нужно серьездно лечить....
Из_бана    28.03.2018, 12:08
Оценка:  +2
Из_бана
Да нет. Это элементарная крыса.
Из_бана    28.03.2018, 11:51
Оценка:  +5
Из_бана
Что-то это все путинщиной попахивает. А кого она в животик целовать будет? Мальчика или девочку?
SERGEY    28.03.2018, 11:45
Оценка:  +1
SERGEY
петру и юре предстоит веселое время
ГенийПрошлого    28.03.2018, 11:39
Оценка:  +5
ГенийПрошлого
Нет спасибо, рисковать так люди не будут
Из_бана    28.03.2018, 11:22
Оценка:  +8
Из_бана
А поголодать ей не помешает.
transiver    28.03.2018, 11:25
Оценка:  +3
transiver
Да и верхушечке нашей тоже...
Из_бана    28.03.2018, 11:28
Оценка:  +6
Из_бана
А она уже не депутат? Почему такое противопоставление?
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