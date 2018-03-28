Савченко в новом видео оголилась и заявила, что пойдет в президенты

В новом видеоролике нардеп Надежда Савченко снимает с себя вышиванку и переодевается в военную форму.

Савченко объявила себя готовой к действиям. Теперь ей нужно народное решение скриншот

Надежда Савченко собралась стать президентом, о чем свидетельствует предвыборное видео, которое появилось в Сети.

Читай также: Роман Насиров хочет баллотироваться в президенты

Видео Савченко (точнее человек, который ведет аккаунт Савченко, поскольку нардеп сейчас в СИЗО) выложила на своей странице в Facebook.

На видео Савченко стоит у окна в комнате, а за окном темно и идет снег. Надежда снимает с себя вышиванку и переодевается в военную форму и берцы.

Читай также: Нам просто повезло - Луценко рассказал о планах Савченко и Рубана

“Украинцы проигрывают страну политикам и олигархам. Чтобы сохранить страну, нужно найти мудрое решение, а действовать нужно на предупреждение. Я знаю, что делать. Придет время и я пойду в президенты“, - говорит Савченко.

Народный депутат призывает украинцев принять решение в ее пользу и говорит, что вместе с ними ей удастся сменить политическую систему. “Надежда есть!“, - говорит Савченко.

Читай также: Кива решил баллотироваться в президенты

Также 27 марта Дмитрий Гордон на канале в Youtube опубликовал интервью с Надеждой Савченко, где та рассказывает, чем займется, если окажется на посту президента Украины.

Напомним, ранее Савченко записала странное видео, где она “взрывает“ Верховную Раду. “Бах. Что, уср*лись?“, - говорит нардеп на видео. Пресс-секретарь Надежды Савченко объяснила, что главный посыл ролика в том, что депутаты боятся собственных выдумок.

Также напомним, что Савченко объявила голодовку в субботу 24 марта. Спустя два года после заключения в российской тюрьме, нардеп решила повторить свои действия, будучи арестованной на родине. В Минюсте прокомментировали голодовку Савченко и объявили, что она будет находиться под постоянным наблюдением врачей и умереть ей не дадут.