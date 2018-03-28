Савченко в новом видео оголилась и заявила, что пойдет в президенты
Надежда Савченко собралась стать президентом, о чем свидетельствует предвыборное видео, которое появилось в Сети.
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Видео Савченко (точнее человек, который ведет аккаунт Савченко, поскольку нардеп сейчас в СИЗО) выложила на своей странице в Facebook.
На видео Савченко стоит у окна в комнате, а за окном темно и идет снег. Надежда снимает с себя вышиванку и переодевается в военную форму и берцы.
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“Украинцы проигрывают страну политикам и олигархам. Чтобы сохранить страну, нужно найти мудрое решение, а действовать нужно на предупреждение. Я знаю, что делать. Придет время и я пойду в президенты“, - говорит Савченко.
Народный депутат призывает украинцев принять решение в ее пользу и говорит, что вместе с ними ей удастся сменить политическую систему. “Надежда есть!“, - говорит Савченко.
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Также 27 марта Дмитрий Гордон на канале в Youtube опубликовал интервью с Надеждой Савченко, где та рассказывает, чем займется, если окажется на посту президента Украины.
Напомним, ранее Савченко записала странное видео, где она “взрывает“ Верховную Раду. “Бах. Что, уср*лись?“, - говорит нардеп на видео. Пресс-секретарь Надежды Савченко объяснила, что главный посыл ролика в том, что депутаты боятся собственных выдумок.
Также напомним, что Савченко объявила голодовку в субботу 24 марта. Спустя два года после заключения в российской тюрьме, нардеп решила повторить свои действия, будучи арестованной на родине. В Минюсте прокомментировали голодовку Савченко и объявили, что она будет находиться под постоянным наблюдением врачей и умереть ей не дадут.