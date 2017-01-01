Украинский школьник стал чемпионом мира по авиамоделированию
Школьник Владислав Клименко из города Марганца Днепропетровской области стал чемпионом мира по авиамоделированию.
Об этом сообщили в департаменте образования и науки Днепропетровской ОГА, передает УНН.
Клименко стал первым среди юниоров на чемпионате мира по свободнолетающим авиамоделям для закрытых помещений.
На чемпионате мира, прошедшем в США, собственные модели представили почти полсотни участников из 14 государств.
За украинскую команду выступили три спортсмена, все - из Днепропетровской области. Украинская сборная - самая молодая. Средний возраст спортсменов - 17 лет.
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“На этих соревнованиях в закрытом помещении спортсмены представили собственные свободнолетающие авиамодели класса F1D. Команда Украины принимала участие в двух категориях - юниоры и спортсмены старше 18 лет. Владислав Клименко стал первым среди юниоров, а в целом сборная заняла на чемпионате 4-е место“, - отмечается в сообщении.
Заняв четвертое место в общем зачете, украинская сборная установила рекорд на мировых первенствах по авиамоделированию за всю историю Украины.
“Наша команда вошла в историю авиамодельному спорту как самая молодая за все чемпионаты мира, стартовавшие полвека назад. Мы уступили гораздо более опытным участникам из США, Румынии и Великобритании. Их средний возраст - 44 года“, - рассказал тренер Михаил Серебряков.
Как сообщалось 2 февраля, школьников Украины будут учить различать фейковые новости.