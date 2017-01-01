В Тернопольской области два вагона сошли с рельсов
В Тернопольской области из-за кражи элементов железнодорожных путей два вагона пригородного поезда №6285 Гусятин-Чертков сошли с рельсов.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Уточняется, что авария произошла 27 марта в 15:20 на 20 км перегона Гусятин-Копычинцы.
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К счастью, никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал. Поезд прибыл к месту назначения, а пути временно перекрывали. После аварийно-восстановительных работ движение на участке было возобновлено.
Прокуратура и Службу безопасности Украины открыла по данному факту уголовное дело.
Укрзализныця сообщает, что с начала 2018 зафиксировано 916 случаев незаконных вмешательств в работу железных дорог, а также задержаны 286 человек по факту краж рельс.
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Напомним, 17 января на станции Эрастовка в Днепропетровской области сошел с рельсов вагон грузового поезда из-за воров металлолома.
Ранее, в ноябре, на перегоне Чертковского района в результате неисправности сошел с рельсов пассажирский поезд, пострадали семь человек.