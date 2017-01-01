На Прикарпатье мать молотком убила 6-летнюю дочь

Задержанная утверждает, что находится на психиатрическом учете.

В одном из сел Косовского района Ивано-Франковской области в ночь на 28 марта мать убила свою шестилетнюю дочь, нанеся несколько ударов молотком по голове.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

По данным ведомства, уроженка Закарпатской области 1986 г.р. местная жительница, ранее не судимая, по ее словам находится на психиатрическом учете, на почве психических расстройств решила лишить жизни свою малолетнюю дочь, 20.05.2011 года рождения.

После убийства она пришла к соседям и сама рассказала о том, что совершила. Они вызвали полицию. С дочерью женщина жила сама - муж на заработках. Известно, что полиции убийца объяснила свой поступок тем, что голоса в голове приказали это сделать - ребенок якобы оскорбил мать.

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“Реализуя свой преступный умысел, направленный на лишение жизни своей малолетней дочери, действуя умышленно, взяла в руки молоток, которым нанесла серию ударов по жизненно важным участкам тела - голове, чем нанесла ребенку телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы перелома костей свода черепа, от которых последняя скончалась на месте происшествия“, - сказано в сообщении.

Женщину задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного п.2. ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 20 марта в селе Мыльники в Черниговской области произошло жестокое убийство двухлетней девочки. В течение нескольких месяцев преступник издевался над 2-летней Вероникой и ее сестрой 5-летней Дианой. Люди подозревают, что было изнасилование.

