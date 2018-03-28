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В Черкассах пьяный ветеран АТО взорвал гранату в своем доме

Комментариев: 2
Ветеран достал гранату во время распития спиртного, чтобы показать ее друзьям.
Виновник взрыва пытался скрыться
Виновник взрыва пытался скрыться
ch.npu.gov.ua

В Христиновском районе Черкасской области боец АТО взорвал боевую гранату в своем доме во время распития с друзьями спиртных напистков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

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“Работники полиции установили, что во время распития спиртных напитков хозяин дома, который приехал из зоны проведения АТО, достал гранату, чтобы похвастаться ею перед своими товарищами и вынул из нее кольцо. Не зная, что делать с гранатой, мужчина бросил ее, от чего в доме произошел взрыв“, - сообщают в полиции.

После взрыва мужчина пытался скрыться, однако полиция нашла и задержала его. В результате взрыва никто не пострадал.

При взрыве никто не пострадал
При взрыве никто не пострадал
ch.npu.gov.ua
Полиция открыла уголовное производство
Полиция открыла уголовное производство
ch.npu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, 17 декабря в селе Малая Тарасовка Броварского района Киевской области 35-летний участник АТО подорвался на гранате в своей квартире.

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Теги: Черкассы, ветеран, АТО, граната, полиция
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Комментариев (3)
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lebedin2    28.03.2018, 13:35
Оценка:  -1
lebedin2
Не ищут легкой жизни ветераны АТО.
Zerorc    28.03.2018, 12:38
Оценка:  +2
Zerorc
Ветеран АТО не знал что делать с гранатой и "бросил" ее? Серьезно? Ветеран. АТО. Не знал как пользоваться гранатой. Хм...
Шкиряк_и_Зорян    28.03.2018, 13:49
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Он её с бутылкой по-пьяни перепутал.
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