В Черкассах пьяный ветеран АТО взорвал гранату в своем доме

Ветеран достал гранату во время распития спиртного, чтобы показать ее друзьям.

В Христиновском районе Черкасской области боец АТО взорвал боевую гранату в своем доме во время распития с друзьями спиртных напистков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

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“Работники полиции установили, что во время распития спиртных напитков хозяин дома, который приехал из зоны проведения АТО, достал гранату, чтобы похвастаться ею перед своими товарищами и вынул из нее кольцо. Не зная, что делать с гранатой, мужчина бросил ее, от чего в доме произошел взрыв“, - сообщают в полиции.

После взрыва мужчина пытался скрыться, однако полиция нашла и задержала его. В результате взрыва никто не пострадал.

При взрыве никто не пострадал ch.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство ch.npu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, 17 декабря в селе Малая Тарасовка Броварского района Киевской области 35-летний участник АТО подорвался на гранате в своей квартире.