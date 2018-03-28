Стало известно, кем устроился в РФ экс-судья Киреев

При этом не уточняется, с какого именно времени предатель начал работу на новом поприще в России.

Киреев вел дело Тимошенко в 2011 году 2000.ua

Бывший судья Печерского районного суда Родион Киреев трудоустроился адвокатом в Российской Федерации.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на реестр адвокатской палаты Москвы.

“Такая же информация содержится на информационном портале Министерства юстиции России. Киреев имеет адвокатское удостоверение. При этом, не указывается когда именно он начал заниматься адвокатской деятельностью“, - говорится в сообщении.

В 2011 году Киреев приговорил к тюремному сроку Юлию Тимошенко minjust.ru

Напомним, в 2011 году Киреев приговорил бывшего премьер-министра, лидера партии БЮТ Юлию Тимошенко к 7 годам тюремного заключения.

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В январе 2016 года президент Петр Порошенко уволил судью Киреева, который, согласно заключению Высшего совета юстиции, безосновательно изменил меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей для Юлии Тимошенко, чем допустил произвольное и незаконное лишение ее свободы.

5 февраля 2015 года Верховная Рада дала согласие на арест Киреева, который с июля 2014 года находится в розыске. По некоторым данным, он скрывался в Крыму.

2 марта 2016 года Высший админсуд отклонил просьбу Киреева оспорить его увольнение.

В сентябре 2017 года Апелляционный суд Киева разрешил задержать Киреева.