Плотницкий живет под Москвой в элитном коттедже – нардеп

Вопреки слухам, бывший глава ЛНР находится не в СИЗО, а в собственном котедже в Подмосковье, где сейчас делает элитный ремонт. Также он ведет собственный бизнес.

Экс-глава ЛНР Игорь Плотницкий, который в результате “переворота“ сбежал в Россию, сейчас не находится не в российском СИЗО, а проживает в собственном коттедже в элитном поселке под Москвой.

Об этом в среду, 28 марта, сообщает на своей странице в Facebook народный депутат Дмитрий Тымчук со ссылкой на оперативные данные Информационного сопротивления.

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Тымчук отметил, что Плотницкий спокойно проживает в собственном котедже стоимостью около 20-30 млн дол. в элитном поселке Барвиха Одинцовского района Московской области.

“На данный момент Плотницкий занят элитным ремонтом и благоустройством своего “родового поместья“, стоимость которого, по информации ИС, варьируется от 20 до 30 млн дол. США“, - отметил Тымчук.

Отмечается также, что периодически Плотницкий выезжает в Москву по зову кураторов и своему бизнесу.

“Так что, в отличии от облапошенных жителей ЛНР, которые именно выживают в реалиях “русского мира“, у Игоря Плотницкого жизнь удалась. Правда, остается вопрос – надолго ли?“- резюмирует Тымчук.

Ранее нардеп от радикальной партии Игорь Мосийчук со ссылкой на собственные источники сообщал, что бывший глава ЛНР якобы задержан ФСБ 25 января в Москве. Однако официально следственном изоляторе эти данные отрицают.

Напомним, 25 августа депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон раскрыл место жительства Виктора Януковича, заявив, что беглый украинский экс-президент живет с ним по соседству в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Адвокат Януковича заявил, что политик живет в Ростове, а не в Подмосковье, как утверждает Кобзон.