В Одесской области осквернили храм УПЦ МП

Неизвестные сломали все замки, рассыпали по храму приношения, разлили масло, принесенное прихожанами на панихиду, и разбросали по полу церковную утварь.

В Одесской области неизвестные осквернили храм преподобного Серафима Саровского УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии.

Инцидент произошел в ночь на 27 марта в селе Роксоланы Овидиопольского района.

Смотри также: Три храма Московского патриархата ограбили за одну ночь

Неизвестные проникли в церковь через окно, предварительно вырвав решетку и разбив стекло. Они сломали все замки, рассыпали по храму приношения, разлили масло, принесенное прихожанами на панихиду, и разбросали по полу церковную утварь.

На месте происшествия работала полиция, сотрудники которой зафиксировали факты правонарушения и внесли данные в Единый реестр досудебных расследований.

Последствия погрома eparhiya.od.ua

Ранее неизвестные ограбили Свято-Покровский храм в Черноморске. В УПЦ МП жалуются, что тенденция осквернения ее храмов в последние три года имеет систематический характер и за все это время ни один злоумышленник не был наказан.