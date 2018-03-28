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В Одесской области осквернили храм УПЦ МП

Комментариев: 2
Неизвестные сломали все замки, рассыпали по храму приношения, разлили масло, принесенное прихожанами на панихиду, и разбросали по полу церковную утварь.
Оскверненный храм в селе Роксоланы
Оскверненный храм в селе Роксоланы
eparhiya.od.ua

В Одесской области неизвестные осквернили храм преподобного Серафима Саровского УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии.

Инцидент произошел в ночь на 27 марта в селе Роксоланы Овидиопольского района.

eparhiya.od.ua
eparhiya.od.ua

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Неизвестные проникли в церковь через окно, предварительно вырвав решетку и разбив стекло. Они сломали все замки, рассыпали по храму приношения, разлили масло, принесенное прихожанами на панихиду, и разбросали по полу церковную утварь.

На месте происшествия работала полиция, сотрудники которой зафиксировали факты правонарушения и внесли данные в Единый реестр досудебных расследований.

Последствия погрома
Последствия погрома
eparhiya.od.ua

Ранее неизвестные ограбили Свято-Покровский храм в Черноморске. В УПЦ МП жалуются, что тенденция осквернения ее храмов в последние три года имеет систематический характер и за все это время ни один злоумышленник не был наказан.

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Теги: церковь, храм, УПЦ МП, Одесская область
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Комментариев (2)
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realМовчанюк    28.03.2018, 16:53
Оценка:  +1
realМовчанюк
Вот она - ненависть народная!
providets333    28.03.2018, 16:39
Оценка:  +3
providets333
Не осквернили, а показали своє справжнє ставлення.
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