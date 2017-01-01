Пожар в Кемерово: В Украине проверят все ТРЦ

Гройсман, открывая заседание Кабмина, выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово.

Министерство внутренних дел Украины, Госслужба по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти проведут масштабную проверку безопасности школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина.

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Он отметил, что некоторые собственники развлекательных и торговых центров в целях экономии пренебрегают требованиями пожарной безопасности.

“Должна быть жесткая система контроля, не тогда, когда случилось, расследовать, а сделать все, чтобы не случилось трагедий, особенно в местах массового пребывания людей“, - подчеркнул Гройсман.

Открывая заседание правительства, Гройсман также выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, Гройсман выразил соболезнования родным и близким 64 погибших в трагедии в Кемерово, открывая заседание Кабинета министров Украины в среду в Киеве.

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“На днях произошла просто страшная трагедия в Кемерово, когда погибли абсолютно невинные люди в результате пожара, который произошел. И самое страшное, что в этом пожаре погибли дети. Мы знаем, насколько это ужасная боль, и поэтому я сегодня хотел бы выразить сочувствие родным и близким…“, - сказал премьер-министр.