Пожар в Кемерово: В Украине проверят все ТРЦ
Министерство внутренних дел Украины, Госслужба по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти проведут масштабную проверку безопасности школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.
Соответствующее поручение дал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина.
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Он отметил, что некоторые собственники развлекательных и торговых центров в целях экономии пренебрегают требованиями пожарной безопасности.
“Должна быть жесткая система контроля, не тогда, когда случилось, расследовать, а сделать все, чтобы не случилось трагедий, особенно в местах массового пребывания людей“, - подчеркнул Гройсман.
Открывая заседание правительства, Гройсман также выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово.
Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, Гройсман выразил соболезнования родным и близким 64 погибших в трагедии в Кемерово, открывая заседание Кабинета министров Украины в среду в Киеве.
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“На днях произошла просто страшная трагедия в Кемерово, когда погибли абсолютно невинные люди в результате пожара, который произошел. И самое страшное, что в этом пожаре погибли дети. Мы знаем, насколько это ужасная боль, и поэтому я сегодня хотел бы выразить сочувствие родным и близким…“, - сказал премьер-министр.
Напомним, 27 марта мэр Киева Виталий Кличко распорядился обследовать системы пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других заведениях массового пребывания людей.