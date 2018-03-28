Жители Донецка рассказали о подорожании продуктов

Как рассказали жители оккупированного Донецка, в городе подорожали мясо и молочные продукты. Также повысились цены на яйца, капусту, морковь и лук, утверждают дончане.

Жители временно оккупированного Донецка рассказали журналистам на камеру о том, как изменились цены на продукты в городе в последнее время. Об этом в среду, 28 марта, сообщает 112 Украина.

В частности, одна из респонденток рассказала, что подорожали овощи и мясо. Еще одна жительница отметила, что подорожали молочные продукты. Так, если раньше сметана стоила 64 руб. (примерно 29,44 грн), то теперь - 73 руб. (примерно 33,58 грн). Кроме того, подорожали сыр и курятина.

Читай также: В Сети показали шокирующие цены на продукты в оккупированном Донецке

По словам дончанки, повысились цены на мясо и яйца. Она уточнила, что яйца подорожали с 40 руб. (примерно 18,4 грн) до 63 руб. (примерно 28,98 грн). К тому же, как рассказала жительница оккупированного города, подорожали капуста, морковь и лук.

Еще один респондент рассказал, что продукты подорожали незначительно. Так, яйца, по его словам, стоят уже 63-65 руб. (примерно 28,98 - 29,9 грн). Он считает, что такое подорожание связано с праздниками, например, с Пасхой.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева говорил, что жителям ОРДЛО и Крыма выплатят пенсии после освобождения от оккупации.

Читай также: Цены в оккупированном Крыму шокировали приезжих

Также всети Интернет появились актуальные фото железнодорожного вокзала Донецка, на которых он напоминает Припять.