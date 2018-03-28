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Жители Донецка рассказали о подорожании продуктов

Комментариев: 3
Как рассказали жители оккупированного Донецка, в городе подорожали мясо и молочные продукты. Также повысились цены на яйца, капусту, морковь и лук, утверждают дончане.
Жительница Донецка рассказала о ценах на продукты
Жительница Донецка рассказала о ценах на продукты
dan-news.info

Жители временно оккупированного Донецка рассказали журналистам на камеру о том, как изменились цены на продукты в городе в последнее время. Об этом в среду, 28 марта, сообщает 112 Украина.

В частности, одна из респонденток рассказала, что подорожали овощи и мясо. Еще одна жительница отметила, что подорожали молочные продукты. Так, если раньше сметана стоила 64 руб. (примерно 29,44 грн), то теперь - 73 руб. (примерно 33,58 грн). Кроме того, подорожали сыр и курятина.

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По словам дончанки, повысились цены на мясо и яйца. Она уточнила, что яйца подорожали с 40 руб. (примерно 18,4 грн) до 63 руб. (примерно 28,98 грн). К тому же, как рассказала жительница оккупированного города, подорожали капуста, морковь и лук.

Еще один респондент рассказал, что продукты подорожали незначительно. Так, яйца, по его словам, стоят уже 63-65 руб. (примерно 28,98 - 29,9 грн). Он считает, что такое подорожание связано с праздниками, например, с Пасхой.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева говорил, что жителям ОРДЛО и Крыма выплатят пенсии после освобождения от оккупации.

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Также всети Интернет появились актуальные фото железнодорожного вокзала Донецка, на которых он напоминает Припять.

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Теги: Донецк, видео, продукты, цены, Подорожание, жители Донбасса, ДНР, ДНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Alex_Shadow    28.03.2018, 14:50
Оценка:  -1
Alex_Shadow
Да везде так по Украине. Разница только в том, что мы не предатели. А так цены примерно такие же.
ГенийПрошлого    28.03.2018, 14:59
Оценка:  +3
ГенийПрошлого
еще у нас более качественные продукты
AloneInNight    28.03.2018, 15:10
Оценка:  +1
AloneInNight
Практически все на оккупированной территориb дороже. Не так кардинально, как в 2015-м, но дороже. Что-то на 15%, что-то на 30%, на 50%. Отдельные позиции и в несколько раз дороже - ассортимент все равно ограничен и далеко не все везут в достаточном количестве теперь, сложнее возить и
AloneInNight    28.03.2018, 15:12
Оценка:  +1
AloneInNight
еще дополнительные пошлины из России платить нужно. Многие промтовары значительно дороже.
Только с работой все хуже на порядок! Рабочих мест намного меньше стало, а на оставшихся платят часто в несколько раз меньше, чем в подконтрольных Украине городах.
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