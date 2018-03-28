США запретили оказывать военную помощь полку Азов

Как утверждают отдельные СМИ, причиной является то, что полк якобы является нео-неонацистским.

Закон о бюджетном финансировании США, в котором предусмотрены 620,7 млн долларов для Украины, запрещает любую помощь в виде оружия или подготовки украинскому полку Национальной гвардии Азов.

Об этом пишет американское издание The Hill.

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Принятые в последние три года законопроекты о расходах включали в себя запрет на то, чтобы военная помощь США была направлена в полк Азов, но это положение обычно убирали перед окончательным утверждением, отмечает издание.

Тем не менее, нынешний законопроект о бюджете США предусматривает, что никакие средства, предоставленные в рамках этого акта, не могут использоваться для обеспечения вооружения, обучения или другой помощи Азову.

“Превосходство белых и неонацизм являются неприемлемыми и не имеют места в нашем мире. И я очень рад, что принятый законопроект не позволяет США предоставлять вооружение и помощь в подготовке неонацистского батальона Азов, воюющего в Украине“, - заявил американский конгрессмен Ро Кханна.

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Издание отмечает, что неизвестно, получал ли Азов американскую помощь раньше. В начале 2018 года пресс-служба Национальной гвардии заявила, что никакого летального вооружения (ПТРК и гранатометов) американского производства в подразделении 3057, куда входит Азов, нет.

Стоит отметить, что ранее в Нацгвардии уже комментировали то обстоятельство, что в палате представителей Конгресса США без указания причины запретили Украине тратить выделяемые украинской армии деньги на полк Азов.

Напомним, как сообщалось 23 марта, в новом бюджете США предусмотрены 200 миллионов долларов на военную помощь Украине. Еще 250 миллионов пойдут на на “борьбу с влиянием России“ .