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Порошенко рассказал, скольких детей убила РФ с 2014 года

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Глава государства выступил в Киеве во время встречи с участниками акции Дети объединяют Украину.
Президент выступил с речью перед школьниками
Президент выступил с речью перед школьниками
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью десятков людей при пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в российском городе Кемерово, а также отметил, что мы должны держать наше сердце открытым к проблемам и боли простых людей, и в первую очередь - детей.

Об этом глава государства заявил в среду в Киеве во время встречи с участниками всеукраинской акции Дети объединяют Украину, сообщает пресс-служба АП.

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“Большое количество детей 25 марта погибла в Кемерове. Я хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким“, - сообщил украинский президент присутствующим.

По официальным данным, во время пожара в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерове 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, также многие люди сейчас госпитализированы.

При этом президент Украины в ходе своего выступления отметил, что с начала военных действий на Донбассе погибли 242 украинских ребенка.

“242 ребенка были убиты российскими агрессорами начиная с 2014 года“, - сказал глава государства.

Он также добавил, что во время атак порддерживаемых Россией сил Асада на гражданское население в Сирии погибли, как минимум, 147 детей.

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Напомним, в Кемерово задержали нескольких человек, ответственных за пожаробезопасность центра. Некоторым уже предъявили обвинение. В среду, 28 марта, началось прощание с жертвами пожара в Кемерово. 

По количеству жертв этот пожар стал вторым по количеству жертв в России после трагедии в клубе Хромая лошадь в Перми, где в декабре 2009 года, тогда погибли 156 человек.

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Теги: пожар, Кеморово, Россия, Донбасс, Порошенко, дети, война
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