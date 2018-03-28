Большинство украинцев против легализации оружия – опрос

56% опрошенных украинцев против легализации оружия. Из них 47% - полностью не поддерживают такую идею, а 9% – скорее не поддерживают.

Украинцы не хотят легализации огнестрельного оружия. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного аналитической группой Sociostream, сообщает Интерфакс-Украина.

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56% респондентов против легализации владения огнестрелом в Украине. Из них 47% решительно против (выбрали вариант “полностью не поддерживаю“), а 9% - скорее не поддерживают. Хотят легализовать оружие только 18% опрошенных. Вероятная погрешность - 2,8%.

Опрос проводился с 27 февраля по 7 марта 2018 года. В нем приняли участие 1286 человек.

Выяснилось, что 56% опрошенных украинцев против легализации оружия. Из них 47% - полностью не поддерживают такую идею, а 9% – скорее не поддерживают. Полностью поддерживают легализацию оружия 18% украинцев. В опросе принимали участие совершеннолетние читатели интернет СМИ, проживающие в Украине.

Напомним, согласно проекту “Декларации“ на Bihus.info украинские депутаты владеют 323 единицами огнестрельного оружия, при этом лучше всех вооружен Оппозиционный блок, депутаты которого задекларировали 181 ствол.

Также напомним, что 29 января генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что является убежденным сторонником легализации огнестрельного оружия в Украине. По его мнению, если раздать огнестрел “проверенным людям“, то уровень преступности в стране резко снизится.