Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Большинство украинцев против легализации оружия – опрос

Комментариев: 2
56% опрошенных украинцев против легализации оружия. Из них 47% - полностью не поддерживают такую идею, а 9% – скорее не поддерживают.
Украинцы не хотят оружия в свободном доступе
Украинцы не хотят оружия в свободном доступе
gettyimages.co.uk

Украинцы не хотят легализации огнестрельного оружия. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного аналитической группой Sociostream, сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: Только 11% украинских заробитчан, побывавших в Польше, хотят туда переехать

56% респондентов против легализации владения огнестрелом в Украине. Из них 47% решительно против (выбрали вариант “полностью не поддерживаю“), а 9%  - скорее не поддерживают. Хотят легализовать оружие только 18% опрошенных. Вероятная погрешность - 2,8%. 

Опрос проводился с 27 февраля по 7 марта 2018 года. В нем приняли участие 1286 человек. 

Выяснилось, что 56% опрошенных украинцев против легализации оружия. Из них 47% - полностью не поддерживают такую идею, а 9% – скорее не поддерживают. Полностью поддерживают легализацию оружия 18% украинцев. В опросе принимали участие совершеннолетние читатели интернет СМИ, проживающие в Украине.

Напомним, согласно проекту “Декларации“ на Bihus.info украинские депутаты владеют 323 единицами огнестрельного оружия, при этом лучше всех вооружен Оппозиционный блок, депутаты которого задекларировали 181 ствол.

Также напомним, что 29 января генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что является убежденным сторонником легализации огнестрельного оружия в Украине. По его мнению, если раздать огнестрел “проверенным людям“, то уровень преступности в стране резко снизится. 

Поделись:
Теги: соцопросы, оружие, Легализация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
klin    28.03.2018, 16:56
Оценка:  0
klin
У 56% украинцев на руках есть не легальное оружие.
z-u-b    28.03.2018, 16:44
Оценка:  +1
z-u-b
тоді ходіть з вилами
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь