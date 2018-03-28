Новым главой НАПК стал Александр Мангул

Александр Мангул будет возглавлять Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции два года.

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции стал Александр Мангул, передает корреспондент LIGA.net.

Члены НАПК избрали новым руководителем Александра Мангула. За его кандидатуру проголосовали четыре из пяти членов агентства.

Наталья Корчак, которая два года возглавляла НАПК, пообещала помочь новому руководителю знаниями и опытом. Мангул будет возглавлять агентство два года.

Мангул сказал, что завтра НАПК утвердит разъяснения для антикоррупционеров по поводу подачи деклараций. “Мы рассчитывали что парламент отменит решение о подаче деклараций антикоррупционерами. Этого не произошло. Мы должны работать в том правовом поле, которое есть. Поэтому завтра мы соберем внеочередное заседание, чтобы принять разъяснения, в которых мы максимально учли рекомендации западных партнеров по поводу декларирования общественных активистов“, - подчеркнул он.

Напомним, 28 марта истекает срок полномочий Натальи Корчак как главы Национального агентства по предотвращению коррупции. Корчак отметила, что не планирует оставаться.

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14 ноября 2017 года сотрудница НАПК Анна Соломатина обвинила главу агентства Корчак и других его членов в использовании системы электронного декларирования для “покрывания чиновников, лояльных к власти, расправы над неугодными и с целью личного обогащения“. Корчак вину отрицает.