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Водки нет, идите домой: в Киеве провожали дипломатов РФ

Комментариев: 2
Активисты пришли под посольство РФ с плакатами - "провожать" высланных дипломатов.
Молодежь пришла под посольство РФ с плакатами
Молодежь пришла под посольство РФ с плакатами
tsn.ua

В среду, 28 марта, 13 российских дипломатов, выдворенных из Украины, должны покинуть страну. Об этом сообщает ТСН.

“Провожать“ участников дипмиссии пришла группа активистов. Молодежь пришла под посольство России с демонстрационными плакатами о деле Скрипаля. “Дело Скрипаля“, “Скучать не будем“, “Водки нет, идите домой!“ -  написано на плакатах.

"Скучать не будем" - как киевские активисты дипломатов провожали
tsn.ua

Вылетать изгнанные послы должны в обед из аэропорта Жуляны в Минск. Служба новостей сообщает, что часть группы уже прошла регистрацию, остальные все еще в находятся в посольстве.

28 марта изгнанные дипломаты должны покинуть Украину
28 марта изгнанные дипломаты должны покинуть Украину
tsn.ua

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Напомним, что решение выдворить российских дипломатов президент Украины Петр Порошенко принял и озвучил 26 марта. На сайте посольства РФ в Украине появилась запись о том, что этот недружественный шаг не будет способствовать улучшению отношений между Украиной и Россией,  и что Украине следует быть готовой к последствиям. 

Скучать по дипломатам киевляне не собираются
Скучать по дипломатам киевляне не собираются
tsn.ua

Также напомним, что  28 марта директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что среди высланных дипломатов были разведчики.

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Теги: Киев, высылка дипломатов, проводы, посольство РФ
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Комментариев (3)
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MATROS    28.03.2018, 15:34
Оценка:  -1
MATROS
Жизнь, как птица: нагадит и улетит
Глод    28.03.2018, 15:15
Оценка:  -1
Глод
Слабенькая группа - 7 малолеток, и качество выполнения плакатов оставляет желать лучшего.
дикий_Ким    28.03.2018, 15:06
Оценка:  +6
дикий_Ким
кокса тоже нет
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