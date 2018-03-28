Водки нет, идите домой: в Киеве провожали дипломатов РФ

Активисты пришли под посольство РФ с плакатами - "провожать" высланных дипломатов.

В среду, 28 марта, 13 российских дипломатов, выдворенных из Украины, должны покинуть страну. Об этом сообщает ТСН.

“Провожать“ участников дипмиссии пришла группа активистов. Молодежь пришла под посольство России с демонстрационными плакатами о деле Скрипаля. “Дело Скрипаля“, “Скучать не будем“, “Водки нет, идите домой!“ - написано на плакатах.

"Скучать не будем" - как киевские активисты дипломатов провожали tsn.ua

Вылетать изгнанные послы должны в обед из аэропорта Жуляны в Минск. Служба новостей сообщает, что часть группы уже прошла регистрацию, остальные все еще в находятся в посольстве.

28 марта изгнанные дипломаты должны покинуть Украину tsn.ua

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Напомним, что решение выдворить российских дипломатов президент Украины Петр Порошенко принял и озвучил 26 марта. На сайте посольства РФ в Украине появилась запись о том, что этот недружественный шаг не будет способствовать улучшению отношений между Украиной и Россией, и что Украине следует быть готовой к последствиям.

Скучать по дипломатам киевляне не собираются tsn.ua

Также напомним, что 28 марта директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что среди высланных дипломатов были разведчики.