Полиция нашла убийц, пытавших до смерти пару пенсионеров в Ирпене

Пожилых супругов убили ради 3,5 тысяч долларов.

Пенсионеры жили небагато, хоть и сдавали какую-то квартиру в аренду Скриншот из видео

Как выяснило следствие, в городе Ирпень Киевской области супружесткую пару пенсионеров пытали и убили родственники их соседки.

Об этом во время брифинга рассказали прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов и начальник областной полиции Дмитрий Ценова, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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“Мотивом убийства стало то, что потерпевшая женщина сдавала в аренду квартиры и постоянно имела средства. Так, бабушка одного из подозреваемых сообщила, что у нее соседи состоятельные пенсионеры, а вот ее внуки вынуждены работать на заработках в Польше“, - раскрыл подробности двойного убийства прокурор Киевской области.

Правоохранители установили двух человек, причастных к убийству пожилых супругов, просмотрев видео с камер наблюдения.

К дерзкому убийству причастна супружеская пара - 47-летняя женщина и 52-летний мужчина. Узнав информацию от бабушки, что у пострадавших есть средства, злоумышленники вылетели из Польши и пришли грабить последних.

“После пыток и убийства пенсионеров, злоумышленники вынесли из дома 3 500 долларов США. Муж забрал 2000 долларов США и вернулся в Польшу, а его жена отдала за долги 1000 долларов США, а остальные - оставила себе“, уточнили в прокуратуре.

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Задержанной преступнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.п. 1,6,12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Другому злоумышленнику заочно сообщено о подозрении и направлено ходатайство в суд о избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также подготовлено международное правовое поручение в Польшу с целью экстрадиции подозреваемого.

Как сообщалось, в Ирпене жестоко убили семейную пару пенсионеров 16 марта, пожилым мужчине и женщине было 81 и 79 лет.