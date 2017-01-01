На Донбассе снайпер сепаратистов убил волонтера - СМИ
Спецтема: Война на Донбассе
Погибший волонтер занимался аэроразведкой для одного из подразделений в зоне АТО.
Вблизи города Торецк Донецкой области снайпер сепаратистов убил волонтера, который производил пуск беспилотника. Об этом в среду, 28 марта, сообщает InfoResist со ссылкой на источники из зоны АТО.
Отмечается, что случай произошел во вторник, 27 марта. Волонтеру было всего 19 лет.
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Он занимался аэроразведкой для одного из подразделений в зоне АТО.
Напормним, в феврале в Днепре произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский.
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