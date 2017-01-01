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На Донбассе снайпер сепаратистов убил волонтера - СМИ

Спецтема: Война на Донбассе
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Погибший волонтер занимался аэроразведкой для одного из подразделений в зоне АТО.
Вблизи Торецка снайпер сепаратистов убил волонтера
Вблизи Торецка снайпер сепаратистов убил волонтера
EPA/UPG

Вблизи города Торецк Донецкой области снайпер сепаратистов убил волонтера, который производил пуск беспилотника. Об этом в среду, 28 марта, сообщает InfoResist со ссылкой на источники из зоны АТО.

Отмечается, что случай произошел во вторник, 27 марта. Волонтеру было всего 19 лет.

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Он занимался аэроразведкой для одного из подразделений в зоне АТО.

Напормним, в феврале в Днепре произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский.

 

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Теги: убийство, Донецкая область, донбасс, волонтер, снайпер, Торецк
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Источник: korrespondent.net

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