Главу Госслужбы по делам ветеранов не назначили из-за нехватки времени

Правительство не рассматривало вопрос назначения главы Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО из-за нехватки времени.

Сегодня Кабинет министров отложил утверждение главы Государственной службы по делам ветеранов и участников АТО из-за напряженного графика правительственного заседания и нехватка времени.

Сообщения СМИ об отказе правительства назначить на эту должность Валентина Манько не соответствуют действительности, заявляет общественная организация Единственный союз патриотов Украины. Эту информацию также подтверждает вице-премьер-министр Павел Розенко.

Напомним, что открытый конкурс на замещение вакантной должности руководителя Госслужбы выиграл Валентин Манько, о чем 15 января 2018 года официально объявило Нацагентство по вопросам государственной службы.

37-летний Манько имеет три высших образования в сфере налогового права, страхования и госуправления, а также опыт в бизнесе и госслужбе. В 2014 году, возглавляя фермерское хозяйство в Днепропетровской области, принял решение добровольцем отправиться на Донбасс в зону АТО в составе Правого сектора. Он основал добровольческое формирование, включавшее 1400 человек. Принимал участие в боях под Иловайском, Дебальцево, Красногорловкой и Марьинкой.

Основал благотворительный фонд Воля для помощи участникам АТО. В 2015 году создал общественную организацию Единый союз патриотов Украины, в которую вошли волонтеры, гражданские активисты и участники боевых действий. В 2016 году Манько задекларировал несколько земельных участков в Днепропетровской области и 200 тысяч гривен наличными.

Госслужба по делам ветеранов создана по решению экс-премьер-министра Арсения Яценюка в 2014 году, однако за это время она фактически не работала, а последние несколько месяцев не имела руководителя. Руководство Госслужбой осуществлялось Министерством социальной политики.

В своем интервью Манько заявил, что имеет программу действий. “Я хочу сделать структуру, которая реально работает, как ее зарубежные аналоги - в США, Канаде, Израиле, Хорватии“, - сказал он.

Концепцию развития Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО Манько представил конкурсной комиссии, ознакомиться с ней можно на этом сайте.