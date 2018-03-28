UMH Group обновил корпоративный сайт

Посетители сайта могут познакомиться с миссией компании, краткой историей, филиалами.

В марте 2018 года UMH Group запустил новый корпоративный сайт. На страницах сайта размещена обновленная актуальная информация по всем сферам деятельности компании.

Посетители сайта могут познакомиться с миссией компании, краткой историей, филиалами.

Самые свежие новости UMH Group – в разделе Пресс-центр. Здесь можно посмотреть пресс-релизы, ежемесячные дайджесты, архив новостей и контакты пресс-службы.

Для каждого проекта большого семейства брендов UMH Group на новом сайте нашлось место: структура сайта объединяет медийные сегменты холдинга в разделы Издания, Интернет, Радио, Полиграфия.

В разделах можно найти краткую информацию о каждом проекте, его особенности, аудиторию, историю.

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Раздел Интернет содержит активные переходы на сайты UMH Group.

Для клиентов и партнеров на сайте размещена специальная информация с контактами рекламных отделов UMH Group и актуальными прайсами. Кроме этого, размещены описания по каждому из сегментов бизнеса и рыночной позиции медиа-сектора UMH.

Сайт содержит портфолио с лучшими примерами печатной и интернет рекламы, возможности полиграфии, специальные проекты, которые успешно реализованы на рынке рекламы Украины компанией UMH Group.

Раздел Клиенты и Партнеры занимает особый раздел на сайте, здесь представлены логотипы клиентов, сотрудничеством с которыми гордится UMH Group. Отдельный раздел посвящен наградам, которых компания удостоена.

Для будущих сотрудников компании UMH Group предназначен раздел Карьера. В нем размещены актуальные вакансии и тестовые задания с возможностью обратной связи.