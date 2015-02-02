В Черкассах оштрафовали кафе из-за песни Скрябина
Хозяйственный суд Черкасской области принял решение о взыскании с предпринимателя, владелицы кафе 16 тысяч гривен за использование без получения необходимого разрешения песни Кольорова авторства Кузьмы Скрябина.
Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.
Иск подала Организация коллективного управления авторскими и смежными правами в интересах ООО Мун Рекордс.
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Суд установил, что 25 марта 2016 года в помещении одного из кафе в Черкассах публично исполнялись музыкальные произведения “с помощью имеющейся в учреждении бытовой аудио техники“, среди которых было и музыкальное произведение под названием Кольорова группы Скрябин.
Решением суда от 27 февраля 2018 года исковые требования удовлетворены полностью.
Напомним, певец Андрей Кузьменко (Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года.
На вторую годовщину смерти артиста в Сети появился о нем “песочный“ мультфильм, который создала художница Ксения Симонова.