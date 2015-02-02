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В Черкассах оштрафовали кафе из-за песни Скрябина

Комментариев: 1
Иск подала Мун Рекордс.
Певец погиб в ДТП в 2015 году
Певец погиб в ДТП в 2015 году
uapress.info

Хозяйственный суд Черкасской области принял решение о взыскании с предпринимателя, владелицы кафе 16 тысяч гривен за использование без получения необходимого разрешения песни Кольорова авторства Кузьмы Скрябина.

Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Иск подала Организация коллективного управления авторскими и смежными правами в интересах ООО Мун Рекордс.

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Суд установил, что 25 марта 2016 года в помещении одного из кафе в Черкассах публично исполнялись музыкальные произведения “с помощью имеющейся в учреждении бытовой аудио техники“, среди которых было и музыкальное произведение под названием Кольорова группы Скрябин.

Решением суда от 27 февраля 2018 года исковые требования удовлетворены полностью.

Напомним, певец Андрей Кузьменко (Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года.

На вторую годовщину смерти артиста в Сети появился о нем “песочный“ мультфильм, который создала художница Ксения Симонова.

 

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Теги: штраф, песня, Кузьма Скрябин, Черкассы
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Комментариев (1)
PereZX    28.03.2018, 16:33
Оценка:  +4
PereZX
Так можно штрафовать практически любое заведение, где играет музыка - не привыкли у нас еще платить "авторские".
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