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Братство Корчинского заблокировало телеканал ZIK

Комментариев: 5
Участники акции против продажи канала Виктору Медведчуку.
По словам активистов, акция является бессрочной
По словам активистов, акция является бессрочной
strana.ua

В Киеве возле здания телеканала ZIK собрались активисты организации Братство Дмитрия Корчинского, которые проводят акцию против продажи телеканала Виктору Медведчуку.

Об этом сообщается в Facebook на странице Всемирно-Броварского телевидения, которое ведет Дмитрий Корчинский.

Активисты через громкоговоритель выкрикивают: “Свободу Зику!“ и “Руки прочь от Зика!“.

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По их словам, акция является бессрочной и в ней принимают участие ветераны и патриоты.

“Сейчас активисты “Братства“ начали круглосуточное пикетирование с целью продемонстрировать готовность уничтожить канал в случае окончательного приобретения его Москвой. Рассматривается возможность блокады“, - написал в Facebook Дмитрий Корчинский.

Креативный продюсер телеканала Наталья Влащенко опровергла подготовку телеканала к продаже Медведчуку и заявила, что в случае блокады, “будет бороться“.

Как передает издание Страна, около 40 представителей Братства на входе в здание канала натянули колючую проволоку и набросали покрышек.

Активисты обещают перейти к более решительным действиям
Активисты обещают перейти к более решительным действиям
strana.ua
Возле здания телеканала около 40 человек
Возле здания телеканала около 40 человек
strana.ua

Напомним, 27 марта члены милитаристской организации Национальные дружины пришли в редакцию телеканала ZIK и сказали, что берут офис “под охрану“.

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Теги: Киев, телеканал, ZIK, Корчинский, Медведчук
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Комментариев (5)
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Детонатор    28.03.2018, 18:06
Оценка:  -1
Детонатор
А где милиция (полиция)?
дикий_Ким    28.03.2018, 18:06
Оценка:  0
дикий_Ким
зачем? там уже нагнали титушню из накорпуса.
providets333    28.03.2018, 18:06
Оценка:  -3
providets333
В знищенні будь якого каналу головне - відімкнути частоту на ретлянсляторі.
providets333    28.03.2018, 18:06
Оценка:  -3
providets333
В знищенні будь якого каналу головне - відімкнути частоту на ретрансляторі.
дикий_Ким    28.03.2018, 18:06
Оценка:  +1
дикий_Ким
да начнётся махач быдла!
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