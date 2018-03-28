Братство Корчинского заблокировало телеканал ZIK

Участники акции против продажи канала Виктору Медведчуку.

В Киеве возле здания телеканала ZIK собрались активисты организации Братство Дмитрия Корчинского, которые проводят акцию против продажи телеканала Виктору Медведчуку.

Об этом сообщается в Facebook на странице Всемирно-Броварского телевидения, которое ведет Дмитрий Корчинский.

Активисты через громкоговоритель выкрикивают: “Свободу Зику!“ и “Руки прочь от Зика!“.

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По их словам, акция является бессрочной и в ней принимают участие ветераны и патриоты.

“Сейчас активисты “Братства“ начали круглосуточное пикетирование с целью продемонстрировать готовность уничтожить канал в случае окончательного приобретения его Москвой. Рассматривается возможность блокады“, - написал в Facebook Дмитрий Корчинский.

Креативный продюсер телеканала Наталья Влащенко опровергла подготовку телеканала к продаже Медведчуку и заявила, что в случае блокады, “будет бороться“.

Как передает издание Страна, около 40 представителей Братства на входе в здание канала натянули колючую проволоку и набросали покрышек.

Активисты обещают перейти к более решительным действиям strana.ua

Возле здания телеканала около 40 человек strana.ua

Напомним, 27 марта члены милитаристской организации Национальные дружины пришли в редакцию телеканала ZIK и сказали, что берут офис “под охрану“.