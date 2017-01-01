Мужчина спрятался в посылке, чтобы обворовать грузовик почты

Преступник пытался завладеть ноутбуком, часами Apple Watch и мобильным телефоном.

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В Харькове Коминтерновский районный суд вынес приговор жителю Днепра, который спрятался в посылке Новой почты, с целью украсть содержимое других посылок, находясь в грузовике.

Об этом говорится в соответствующем приговоре суда.

Как сообщается, 21 декабря 2017 года мужчина изготовил деревянный ящик и спрятался в нем, попросив друга отправить коробку по почте в Харьков.

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В пути мужчина выбрался наружу и украл из других посылок ноутбук Toshiba, часы Apple Watch и мобильный телефон Хіоті общей стоимостью 13 тысяч гривен. Чужие товары преступник сложил в свой ящик и снова спрятался, пока его утром 22 декабря не нашли сотрудники Новой почты.

Во время судебного разбирательства неудавшийся вор полностью признал свою вину.

Судья назначил наказание преступнику в виде трех лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года.

Как сообщалось 7 февраля, курьезное ограбление произошло в Одесской области - преступник случайно выбросил деньги.