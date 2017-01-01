Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мужчина спрятался в посылке, чтобы обворовать грузовик почты

Комментариев: 0
Преступник пытался завладеть ноутбуком, часами Apple Watch и мобильным телефоном.
Сотрудники почты вовремя обнаружили вора
Сотрудники почты вовремя обнаружили вора
zt.npu.gov.ua

Читай также: В Хмельницкой области вор бежал от полиции босиком 15 км

В Харькове Коминтерновский районный суд вынес приговор жителю Днепра, который спрятался в посылке Новой почты, с целью украсть содержимое других посылок, находясь в грузовике.

Об этом говорится в соответствующем приговоре суда.

Как сообщается, 21 декабря 2017 года мужчина изготовил деревянный ящик и спрятался в нем, попросив друга отправить коробку по почте в Харьков.

Читай также: Мошенник на интернет-покупках через почту украл миллион гривен

В пути мужчина выбрался наружу и украл из других посылок ноутбук Toshiba, часы Apple Watch и мобильный телефон Хіоті общей стоимостью 13 тысяч гривен. Чужие товары преступник сложил в свой ящик и снова спрятался, пока его утром 22 декабря не нашли сотрудники Новой почты. 

Во время судебного разбирательства неудавшийся вор полностью признал свою вину. 

Судья назначил наказание преступнику в виде трех лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года.

Как сообщалось 7 февраля, курьезное ограбление произошло в Одесской области - преступник случайно выбросил деньги.

 

Поделись:
Теги: вор, Новая почта, помсылка, суд, Харьков, житель Днепра
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь