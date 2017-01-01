Порошенко разрешил эвакуировать авто, мешающие проезду

Президент Петр Порошенко подписал Закон о реформировании сферы парковки транспортных средств.

Президент Порошенко подписал закон согласно которому, полиция получает право на эвакуацию припаркованного транспорта, мешающему движению.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Эвакуацию и обстоятельства, которые привели к ней, правоохранители обязаны фиксировать в протоколе об административном нарушении и фото- видеосъемке.

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Информацию об эвакуации, владелец авто должен сразу же получать в виде сообщений на почту или мобильный номер.

Согласно закону, полиция имеет право эвакуаровать авто оставленное на проезжей части в два и более ряда, расположенное на железнодорожных переездах, на трамвайных путях, эстакаде, мосте, путепроводе или под ним, в тоннеле, на пешеходном переходе или ближе 10 метров от него с обеих сторон, на перекрестке и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки общественного транспорта, ближе 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.

За нарушение правил парковки и неуплату платной площадки вздымается 20-кратный штраф от стоимости одного часа пользования парковкой. За необоснованную парковку на местах предназначенных для льготников, предусматривается 30-кратный штраф от стоимости одного часа.

Взыскание за нарушение могут выноситься без участия нарушителя. Инспекторам по парковке запрещается брать средства в качестве платы за услуги.

Напомним, 5 марта в Киеве на Троещине автомобиль патрульной полиции врезался в эвакуатор, пострадали двое полицейских.