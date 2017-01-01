Еврокомиссар обвинил Украину в нарушении обещаний

Ган напомнил власти Украины об обещании отменить требования декларации о доходах от активистов. Оно так и не было выполнено.

Украинская власть не выполнила взятого на себя обязательства перед Евросоюзом отменить требование к гражданским активистам подавать декларации.

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“1 апреля истекает срок подачи деклараций об имуществе активистов гражданского общества. Украинская власть не выполнила своих обязательств. Отказ от отмены продолжения этого обязательства противоречит европейским устремлениям Украины. Это противоречит настойчивым рекомендациям, предоставленным международными партнерами Украины, в том числе ЕС, Венецианской комиссией, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека“, - говорится в заявлении врокомиссара Иоганнеса Гана.

Еврокомиссар напомнил, что целью системы декларирования имущества является предотвращение коррупции среди государственных должностных лиц и обнаружения их потенциально необоснованного обогащения, а члены гражданского общества не являются госслужащими и требования от них деклараций об имуществе только вызывает недопустимое давление на них и мешает борьбе с коррупцией.

Иоганнес Гана подчеркнул прогресс Украины в ревормах и призвал не совершать шагов назад.

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“Верховной Раде нужно вернуться к этому вопросу и как можно быстрее снять обязательства представления деклараций об имущественном состоянии общественных активистов, ограничив их применение только к государственным служащим. Европейский Союз готов и в дальнейшем оказывать свою поддержку и экспертную помощь“, - резюмировал еврокомиссар.

Напомним, по словам представителя ЕС по вопросам общей внешней политики Фредерики Могерини, в ЕС признают факт проведения в Украине ряда реформ, но ожидают большей решимости в продолжении работы, особенно в сфере борьбы с коррупцией.