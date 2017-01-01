В Рахове передумали требовать импичмент президента

Решение сессии горсовета Рахова о направлении в Верховную Раду обращения об импичменте Порошенко, отменил городской голова. Также в Рахове больше не требуют отставки Луценко и Авакова.

Мэр Рахова Виктор Медведь приостановил постановление местного горсовета с требованием направить в Верховную Раду Украины обращение об импичменте Президента Украины, а также отставке генпрокурора и министра МВД Украины. Текст распоряжения опубликован на сайте Раховского горсовета.

В распоряжении отмечается о том, что якобы "принимая указанное решение, городской совет нарушил требования некоторых пунктов закона О местном самоуправлении в Украине.

Скандальное обращение к Верховной Раде Украины с требованием отставки Авакова, Луценко и импичмента президента Порошенко Раховская городской совет принял на очередной сессии 22 марта. "За" решение тогда проголосовало 17 из 26 депутатов Раховского горсовета.

Уже на следующий дней 23 марта председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль отреагировал на это решение Раховского горсовета, и пообещал обжаловать решение Раховского горсовета в суде.

Кроме этого, он заявил, что лично инициирует перед Верховной Радой Украины вопрос о досрочном прекращении полномочий Раховского горсовета и назначения внеочередных выборов.

Ранее в Николаеве суд отменил решение об отставке мэра.