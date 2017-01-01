В Одесской области бездомные до смерти забили 19-летнего парня

Двое бездомных избили парня деревянными палками недалеко от автобусной остановки, а когда тот перестал подавать признаки жизни, бросили тело подальше от дороги в снег, сообщили в полиции.

В Одесской области в селе Любомирка Подольского района двое бездомных до смерти избили палками 19-летнего парня и бросили на обочине. Об этом в среду, 28 марта, сообщает пресс-служба областной полиции.

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Тело молодого мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено жителями Любомирки. Каких-либо документов или вещей при нем не было.

В течение суток полицейские установили личность погибшего. Им оказался 19-летний житель г. Подольск, который двое суток не выходил на связь с родственниками. По данному факту было открыто уголовное производство. Вскоре правоохранители нашли и задержали двух граждан, причастных к совершению этого преступления.

Правоохранители установили, что ночью у одного из развлекательных заведений произошел словесный конфликт между задержанными и посетителями бара. Чтобы избежать драки, ребята вышли на улицу и направились к ближайшей деревне. Все это время за ними шел молодой человек.

Как сообщается, решив, что парень преследует их, чтобы продолжить выяснять отношения, молодые люди избили его деревянными палками недалеко от автобусной остановки. А когда парень перестал подавать признаки жизни, бросили тело подальше от дороги в снег. Злоумышленники забрали у потерпевшего мобильный телефон, планшет и зарядное устройство, после чего поехали в Одессу.

В Одесской области бездомные до смерти забили 19-летнего... 0:00 / 02:31

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Сразу после реализации похищенного имущества, злоумышленников задержали одесские полицейские и передали его подольским коллегам. Оба правонарушителя, в возрасте 19 и 21 год, не имеют постоянного места проживания.

Мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Полицейские проверяют задержанных на возможную причастность к другим преступлениям, расследование продолжается.

Напомним, в январе в Одессе полиция задержала 22-летнего мужчину, которые подозревается в убийстве бездомного.