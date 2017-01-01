Специалисты польской фирмы совместно со специалистами украинской Центральной аналитической лаборатории испытали установку для получения питьевой воды в условиях радиоактивного загрязнения.

В Чернобыльской зоне испытали установку для очистки воды от радиации facebook.com/dazv.gov.ua

Специалисты польской фирмы Partner Systems совместно со специалистами украинской Центральной аналитической лаборатории (ЦАЛ) испытали мобильную установку для получения питьевой воды в условиях радиоактивного загрязнения на озере Азбучин. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Установка FPW-50 предназначена для очистки воды от загрязняющих веществ, в том числе радионуклидов, и получения воды, пригодной для употребления.

По словам начальника ЦАЛ Юлии Балашевской, технология, которую использует Partner Systems в установке, является сочетанием классических методов водоподготовки и очистки сточных вод - коагуляции, механической фильтрации, ионообменной сорбции и дешевого способа обеззараживания, поэтому разработку вряд ли можно назвать новой.

Специалисты надеются, что испытания будут иметь положительный результат и позволят успешно использовать установку для получения питьевой воды в условиях радиоактивного загрязнения.

Cмотрите фотогалерею: В зоне ЧАЭС испытали установку для очистки воды от радиации

Ранее сообщалось, что компания Солар Чернобыль приступила к активной фазе выполнения строительно-монтажных работ по строительству первой солнечной электростанции мощностью 1 МВт/Пик на площадке Чернобыльской АЭС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet