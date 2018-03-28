Новинский единственный, кто возвращает деньги бывшим вкладчикам - политолог

Как говорит эксперт, большинству олигархов просто наплевать на своих бывших вкладчиков.

Политик поступил в интересах своих вкладчиков, чем удивил экспертное сообщество Вадим Новинский возвращает деньги бывшим вкладчикам банка Форум. Об этом сообщил на своей Facebook-странице известный украинский политолог Сергей Лямец, передает РБК-Украина.

“Узнал шокирующую для меня вещь! Вадим Новинский возвращает деньги бывшим вкладчикам банка Форум. Шок в том, что кроме него ни один олигарх больше этого не делает. Почти 100 банков-банкротов, и больше ни одного подобного шага“, - отметил он.

Как считает эксперт, большинству олигархов просто наплевать на своих бывших вкладчиков.

“Кого-то “ограбил“ Нацбанк. Кто-то “сейчас не может“. Кто-то вообще не думает о бывших клиентах и просто открывает через подставных лиц новые “пылесосы“, - добавил Лямец.

Что же касается Новинского, то по мнению Лямца, он бы мог найти другое применение своим средствам, например, “купить себе яхту или футбольный клуб“, оставить деньги для развития судостроительных заводов или финансирования нужных политиков. “Тем более, что его Форум стал первой жертвой сознательной политики уничтожения. Кто не в курсе, положил его еще Степан Кубив, как есть основания думать, по личному требованию Порошенко. Но вместо этих украинских вариантов - вот такой говорящий факт“, - сказал он.

Тем не менее, политик поступил в интересах своих вкладчиков, чем удивил экспертное сообщество. “Для меня это символ качества. Если Новинский создаст новый банк, можно делать акцент на “отвечаем своими деньгами“. Как по мне, такому кораблю - большое плавание“, - подытожил Лямец.