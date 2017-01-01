Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко хочет отменить е-декларирование для активистов

Комментариев: 0
Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду отменить электронное декларирование для активистов и обещает оперативно подписать соответствующий закон.
Президент обратился к Раде
Президент обратился к Раде
facebook.com/pg/president.gov.ua

Президент Петр Порошенко обратился к Верховной Радой с просьбой отменить обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Об этом сообщили в администрации президента Украины в среду, пишет Интерфакс-Украина.

"Петр Порошенко настаивает, что Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец-то, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования (антикоррупционеров)", - сказано в сообщении.

В АП напомнили, что соответствующий законопроект подан Порошенко летом 2017 года, и он готов оперативно подписать этот документ.

"Глава государства еще раз подчеркивает, что внедрение электронного декларирования для активистов, одобренное в прошлом году, было ошибкой. Она не безвозвратная, ее можно исправить и следует это сделать", - добавили в пресс-службе.

Напомним, с 1 января 2018 начался этап подачи деклараций за 2017 год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: общественная организация, Порошенко, борьба с коррупцией, активисты, декларация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь