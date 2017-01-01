Дело Майдана: разрешено заочное расследование против экс-замглавы МВД
Печерский райсуд Киева в среду, 28 марта, разрешил Генпрокуратуре заочное расследование в отношении бывшего заместителя Министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
По ее словам, Ратушняка подозревают в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих в 2014 году.
Также отмечается, что специальное досудебное расследование в указанном уголовном производстве на основании решения суда уже осуществляется в отношении других бывших чиновников - президента Януковича, председателя Службы безопасности Украины А. Якименко и его первого заместителя В. Тоцкого.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве и покушении на убийство из огнестрельного оружия правоохранителей во время Майдана в 2014 году.
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