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ОБСЕ возвращает беспилотники на Донбасс

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Миссия ОБСЕ вновь начнет мониторить ситуацию в Донецкой и Луганской областях с помощью беспилотников. Представители миссии просят стороны не сбивать БПЛА.
ОБСЕ возобновляет мониторинг ситуации с помощью беспилотников
ОБСЕ возобновляет мониторинг ситуации с помощью беспилотников

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине возобновляет мониторинг ситуации на Донбассе с помощью беспилотных летательных аппаратов аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на официальном сайте миссии.

Как отмечается, СММ ОБСЕ использует беспилотники и другие технические средства для преодоления препятствий, наложенных сторонами на мониторинг ситуации с безопасностью на востоке Украины.

"Использование таких технологий, как дальние БПЛА, позволяет СММ более внимательно следить за ситуацией, особенно в районах, которые труднодоступны наземными патрулями или где наши наблюдатели ограничены, находятся под угрозой", - сказал первый заместитель начальника ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Он также ожидает, что стороны не будут вмешиваться в работу беспилотников наблюдателей и не будут их сбивать или перехватывать.

ОБСЕ будет использовать на Донбассе БПЛА Camcopter S-100. Они обладают дальностью свыше 160 километров и могут работать ночью, когда мобильное наземное патрулирование ограничено из соображений безопасности.

Напомним, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в субботу, 24 марта, осуществил разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе.

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Теги: донбасс, ОБСЕ, беспилотник
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Источник: korrespondent.net

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