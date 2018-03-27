Украина выразила РФ протест из-за продления ареста Сущенко

Продление срока содержания под стражей на 6 месяцев еще до начала судебного рассмотрения дела по существу и изучения доказательств стороны защиты свидетельствует о предвзятости суда, заявили в МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест российскому суду, который на полгода продлил срок ареста украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом говорится в соответствующем заявлении ведомства, опубликованном в среду, 28 марта.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Московского городского суда от 27.03.2018 года продлить до 30.09.2018 года срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в России в сентябре 2016 года по сфальсифицированным обвинениям", - указано в заявлении.

В МИД отметили, что продление срока содержания под стражей на 6 месяцев еще до начала судебного рассмотрения дела по существу и изучения доказательств стороны защиты свидетельствует о предвзятости суда.

"Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовых, политических и экономических мер с целью освобождения и возвращения в Украину ее граждан, которые незаконно удерживаются на территории России с политически мотивированными обвинениями", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, 27 марта Мосгорсуд продлил срок содержания Романа Сущенко под стражей в СИЗО Лефортово на полгода.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet