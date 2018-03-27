Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина выразила РФ протест из-за продления ареста Сущенко

Комментариев: 0
Продление срока содержания под стражей на 6 месяцев еще до начала судебного рассмотрения дела по существу и изучения доказательств стороны защиты свидетельствует о предвзятости суда, заявили в МИД Украины.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест суду РФ
Министерство иностранных дел Украины выразило протест суду РФ
Корреспондент.net

Министерство иностранных дел Украины выразило протест российскому суду, который на полгода продлил срок ареста украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом говорится в соответствующем заявлении ведомства, опубликованном в среду, 28 марта.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Московского городского суда от 27.03.2018 года продлить до 30.09.2018 года срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в России в сентябре 2016 года по сфальсифицированным обвинениям", - указано в заявлении.

В МИД отметили, что продление срока содержания под стражей на 6 месяцев еще до начала судебного рассмотрения дела по существу и изучения доказательств стороны защиты свидетельствует о предвзятости суда.

"Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовых, политических и экономических мер с целью освобождения и возвращения в Украину ее граждан, которые незаконно удерживаются на территории России с политически мотивированными обвинениями", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, 27 марта Мосгорсуд продлил срок содержания Романа Сущенко под стражей в СИЗО Лефортово на полгода.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина-Россия, МИД Украины, протест, арест, Журналист Роман Сущенко, арест Романа Сущенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь