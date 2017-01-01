Пожар в Одессе: инспектора ГСЧС оставили под домашним арестом

Леонида Бондаря обвиняют в служебной халатности в связи с пожаром в детском лагере Виктория. Домашний арест продлен на два месяца.

Обвиняемому по делу о пожаре в лагере Виктория продлили арест Думская

Киевский районный суд Одессы в среду, 28 марта, оставил под домашним арестом инспектора ГСЧС Леонида Бондаря, которого обвиняют в служебной халатности в связи с пожаром в детском лагере Виктория. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что арест инспектору продлили на два месяца.

Сторона обвинения утверждает, что Бондарь знал о нарушении правил пожарной безопасности и возможных последствиях, однако не подготовил и не сдал соответствующий рапорт, с которым должен был обратиться в административный суд относительно полного или частичного приостановления работы комплекса Виктория.

По итогам заседания инспектора ГСЧС также отстранили от службы до 26 мая 2018 года.

Ранее арест продлили бывшему директору детского лагеря Виктория Петросу Саркисяну.

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 16 сентября 2017 года в одесском лагере Виктория произошел масштабный пожар. Погибли трое детей.

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